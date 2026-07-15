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Африка принимает Лаврова: Москва расширяет партнёрскую сеть на континенте

Африка принимает Лаврова: Москва расширяет партнёрскую сеть на континенте

МОСКВА (ИА Реалист). 14 июля в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным министром, министром иностранных дел, африканской интеграции и делам чадцев за рубежом Республики Чад Абдулайе Сабре Фадулем.

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