Африка принимает Лаврова: Москва расширяет партнёрскую сеть на континенте

МОСКВА (ИА Реалист). 14 июля в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным министром, министром иностранных дел, африканской интеграции и делам чадцев за рубежом Республики Чад Абдулайе Сабре Фадулем.
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