Спички - не игрушка

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Военная хроника назвала постановкой видео о якобы последствиях удара по лагерю ЧВК «Вагнер»

Военная хроника назвала постановкой видео о якобы последствиях удара по лагерю ЧВК «Вагнер»

  Военная хроника заявила, что видео о якобы последствиях удара по лагерю ЧВК «Вагнер» является постановочным.

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