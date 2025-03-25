Трамп заявил, что Уолтц усвоил урок после скандала с чатом по Йемену

Global Look Press/Daniel Torok/White House Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца после того, как редактора журнала The Atlantic случайно добавили в приватный чат Белого дома, где обсуждались удары США по йеменским хуситам.
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