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«Жирона» и Пьерр Ориола расторгли контракт

«Жирона» и «большой» Пьерр Ориола (30 лет, 208 см) договорились о расторжении контракта.  Клуб не стал указывать причины принятого решения.

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