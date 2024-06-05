Мария Багреева: оценка правовых актов поможет строительному бизнесу Москвы

В столичном департаменте экономической политики и развития города завершили оценку влияния на бизнес нормативных правовых актов, регламентирующих оформление документации при проведении строительных работ.
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