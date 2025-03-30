Сам ты Бурак! Зачем в России хотят запретить показ турецких сериалов

Активисты требуют не показывать турецкое «мыло». Что касается мужской красоты — тут не поспоришь: восточные брюнеты со страстным взглядом черных глаз могут мгновенно свести с ума среднестатистическую российскую женщину Турецкий актер Джан Яман Пресс-служба ТВ-3Бурак Озчивит — один из секс-символов турецкого кино Legion-Media Активисты требуют запретить показ турецких сериалов в России.