День русского языка: праздник слова и культуры Ежегодно 6 июня в России и многих других странах мира отмечают День русского языка.
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День русского языка: праздник слова и культуры Ежегодно 6 июня в России и многих других странах мира отмечают День русского языка.
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