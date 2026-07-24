РСФ во главе с Дегтяревым распределит 5 млрд рублей от букмекеров на развитие зимних видов спорта

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Российский спортивный фонд объявил о новом конкурсе. Напомним, в марте РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта.