РСФ во главе с Дегтяревым распределит 5 млрд рублей от букмекеров на развитие зимних видов спорта

Российский спортивный фонд объявил о новом конкурсе. Напомним, в марте РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта.
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