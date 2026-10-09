«Краснодар» - «Зенит» - тревожный прогноз экс-защитника питерского клуба

Бывший футболист «Зенита» Валерий Цветков поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ сезона-2026/27 между «Краснодаром» и «сине-бело-голубыми» и оценил шансы команд на победу.
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