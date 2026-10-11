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Аргументы и Факты

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Кандидат в президенты Франции заявил, что Зеленский мешает достижению мира

Кандидат в президенты Франции заявил, что Зеленский мешает достижению мира

Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что согласен с американским лидером Дональдом Трампом в том, что глава киевского режима Владимир Зеленский мешает достижению мирного урегулирования на Украине.

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