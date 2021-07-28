Крупнейшей в мире базой для производства дезинфицирующих средств становится Sinopec

23 июля компания Sinopec Jianghan Salt Chemical Hubei Co., Ltd. (далее «Компания»), являющаяся дочерней организацией China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, «Sinopec»), завершила испытание своей новой линии производительностью 12 тыс.
23 июля компания Sinopec Jianghan Salt Chemical Hubei Co., Ltd. (далее «Компания»), являющаяся дочерней организацией China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, «Sinopec»), завершила испытание своей новой линии производительностью 12 тыс.
Свежие комментарии