storm24

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Лисуков
    А на переднем плане, что за красавица? Может она будет привлекать туристов в публичном доме? Тогда мужчины встанут в ...В Вологодской обл...
  • Михаил
    Лимонологический институт? Они что там, лимоны изучают? А может быть, лимнологический институт, грамотей хренов!Вода в Байкале, с...
  • пользователь удален
    К Байкалу допустили китайцев.Вода в Байкале, с...

Крупнейшей в мире базой для производства дезинфицирующих средств становится Sinopec

23 июля компания Sinopec Jianghan Salt Chemical Hubei Co., Ltd. (далее «Компания»), являющаяся дочерней организацией China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, «Sinopec»), завершила испытание своей новой линии производительностью 12 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх