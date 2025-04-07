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Газета.ру

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Sun: Британия может заменить устаревшие самолеты Hawk на M-346 разработки России

Sun: Британия может заменить устаревшие самолеты Hawk на M-346 разработки России

Пилотажная группа Red Arrows ("Красные стрелы") Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании может перейти на учебно-тренировочные самолеты M-346, которые итальянская компания Alenia Aermacchi разработала совместно с ОКБ имени Яковлева.

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