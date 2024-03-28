Создатели стратегии Company of Heroes отделяются от SEGA и становятся независимыми ра...

Создатели стратегии Company of Heroes отделяются от SEGA и становятся независимыми разработчикамиСтудия разработчиков Relic Entertainment, известная по серии Dawn of War и Company of Heroes, сделала важное объявление для поклонников RTC через свои социальные сети.
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