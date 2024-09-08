Куман: «Нидерланды могли забить больше Боснии и Герцеговине. Но если забиваешь пять, нельзя быть недовольным»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал разгром Боснии и Герцеговины (5:2) в матче 1-го тура Лиги нацийГлавный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал разгром Боснии и Герцеговины (5:2) в матче 1-го тура Лиги наций«Нам многое удалось в плане владения мячом.
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