ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала ранее засекреченные материалы о злодеяниях нацистов в концентрационном лагере Треблинка, раскрытые органами контрразведки «Смерш» после его освобождения в 1944 году.
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