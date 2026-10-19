В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка после турнира по шахматам, сообщают городские паблики.Уточняется, что турнир проходил накануне, 18 октября, в торгово-развлекательном центре VEER Mall в районе Уралмаш.
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