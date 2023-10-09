Губанова заняла третье место на «Челленджере» в Финляндии

В финском Эспо завершился международный турнир серии «Челленджер». Бронзовым призером в женском одиночном катании стала действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова, начинавшая карьеру в России, но с 2021 года выступающая за Грузию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии