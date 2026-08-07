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Киев заинтересован в наращивании присутствия азербайджанского бизнеса - Сибига

Киев заинтересован в наращивании присутствия азербайджанского бизнеса - Сибига

Украина рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетике и логистике. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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