Киев заинтересован в наращивании присутствия азербайджанского бизнеса - Сибига

Украина рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетике и логистике. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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