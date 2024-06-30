Times: в Британии расследуют вмешательство «пророссийских блогеров» в выборы

Председатель правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден призвал к проведению расследования из-за публикаций о возможном вмешательстве зарубежных пророссийских блогеров в предстоящие парламентские выборы.
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