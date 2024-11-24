«Мужчина моей жизни». Как дочь Алены Яковлевой Мария Козакова обрела счастье с дважды разведенным Замотаевым

Артистка очень переживала, что не сможет справиться с грузом фамилии и оправдать чужие ожидания. Однако в итоге Марии Козаковой удалось заявить о себе как о самодостаточной творческой единице, а параллельно получить профессию дизайнера интерьеров.
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