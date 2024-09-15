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Почетный президент РФС Колосков: в матче с ЦСКА была худшая игра Соболева

Почетный президент РФС Колосков: в матче с ЦСКА была худшая игра Соболева

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал новичка петербургского "Зенита" Александра Соболева после его дебюта в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, отметив, что не ожидал от него такой игры.

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