Почетный президент РФС Колосков: в матче с ЦСКА была худшая игра Соболева

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал новичка петербургского "Зенита" Александра Соболева после его дебюта в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, отметив, что не ожидал от него такой игры.