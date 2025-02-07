Ученые запустили микромир в Minecraft: CraftCells – полная анатомия клетки в 3D и новый способ изучать биологию

Что, если бы вы могли уменьшиться до размеров молекулы и своими глазами увидеть, как устроена клетка? Не просто взглянуть на статичную картинку в учебнике, а по-настоящему исследовать ее изнутри, словно пробираясь по коридорам и залам неизведанного здания? Звучит как фантастика? Что ж, команда ученых из Иллинойсского университета сделала эту фантастику… виртуальной реальностью.