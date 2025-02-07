Ученые запустили микромир в Minecraft: CraftCells – полная анатомия клетки в 3D и новый способ изучать биологию

Что, если бы вы могли уменьшиться до размеров молекулы и своими глазами увидеть, как устроена клетка? Не просто взглянуть на статичную картинку в учебнике, а по-настоящему исследовать ее изнутри, словно пробираясь по коридорам и залам неизведанного здания? Звучит как фантастика? Что ж, команда ученых из Иллинойсского университета сделала эту фантастику… виртуальной реальностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии