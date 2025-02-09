Замглавы МИД РФ Панкин назвал цели России на форуме АТЭС

Россия рассматривает Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) как созидательную площадку, своего рода фабрику мысли, которая способствует развитию открытых и взаимовыгодных экономических отношений в Азии, отметил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Панкин.