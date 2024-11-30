Новогодние подарки сотрудникам и их детям готовят большинство компаний Архангельска

В опросе приняли участие представители различных предприятий и организаций из столицы ПоморьяСогласно результатам опроса, проведённого сервисом Superjob, на Новый год 21 процент работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей.
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