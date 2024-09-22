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Живущая в Мексике актриса Андрейченко заявила о духовном прозрении России

Живущая в Мексике актриса Андрейченко заявила о духовном прозрении России

В сентябре вышла автобиографическая книга Натальи Андрейченко "Откровение". У актрисы получился радикально честный, открытый, захватывающий рассказ - о своей жизни, родителях, клинической смерти, работе с мастерами советского кино, знакомстве с австрийским актером и режиссером Максимилианом Шеллом, отъезде за границу, любви к России.

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