Живущая в Мексике актриса Андрейченко заявила о духовном прозрении России

В сентябре вышла автобиографическая книга Натальи Андрейченко "Откровение". У актрисы получился радикально честный, открытый, захватывающий рассказ - о своей жизни, родителях, клинической смерти, работе с мастерами советского кино, знакомстве с австрийским актером и режиссером Максимилианом Шеллом, отъезде за границу, любви к России.