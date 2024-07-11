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Спички - не игрушка

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Сбудется ли индейское проклятие в восьмой раз?

Сбудется ли индейское проклятие в восьмой раз?

Знаете, а Трамп оказался даже хитрее, чем все мы думали. В 2020 году разыграл комедию с борьбой за выборы, а на самом-то деле? А на самом деле — он специально уступил Байдену, ибо дураков нет — становиться президентом в 2020 году.

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