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Кому выгодно повреждение «Дружбы»: депутат об аварии на нефтепроводе

Кому выгодно повреждение «Дружбы»: депутат об аварии на нефтепроводе

Кому выгодно повреждение «Дружбы»: депутат об аварии на нефтепроводе Татьяна АрестоваВозможная диверсия на нефтепроводе «Дружба» вызвала предположения о том, кто может быть заинтересован в таком инциденте.

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