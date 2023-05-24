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Призванных на военную службу россиян обяжут сдавать паспорта на хранение в течение пяти дней 

Призванных на военную службу россиян обяжут сдавать паспорта на хранение в течение пяти дней 

Государственная дума приняла поправки в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», уточняющие нормы о признании паспортов граждан РФ недействительными и об ограничениях на выезд.

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