Призванных на военную службу россиян обяжут сдавать паспорта на хранение в течение пяти дней 

Государственная дума приняла поправки в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», уточняющие нормы о признании паспортов граждан РФ недействительными и об ограничениях на выезд.
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