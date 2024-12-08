Зампреду хабаровского правительства Никонову вменили взятку на 82 млн руб

Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил агентству РИА Новости, что заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, а также других фигурантов уголовного дела обвинили в получении взятки в размере 82 миллионов рублей.