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Зампреду хабаровского правительства Никонову вменили взятку на 82 млн руб

Зампреду хабаровского правительства Никонову вменили взятку на 82 млн руб

Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил агентству РИА Новости, что заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, а также других фигурантов уголовного дела обвинили в получении взятки в размере 82 миллионов рублей.

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