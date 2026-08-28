На Ямале СФР утвердил график выплат пенсий и пособий в сентябре

Часть ямальцев получит выплату из маткапитала и пенсии за сентябрь на день раньше. График выплат пенсий и пособий предоставила пресс-служба отделения Соцфонда России по ЯНАО.
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