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Врач Бурляева: детям орехи не давать до 3 лет, а взрослым не больше 50 г в сутки

Врач Бурляева: детям орехи не давать до 3 лет, а взрослым не больше 50 г в сутки

Орехи являются высококалорийным продуктом, поэтому в сутки взрослому человеку можно съедать не более 30-50 граммов.

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