Московское сообщество мотоциклистов подтвердило гибель в ДТП блогера «МотоТани»

Мотоциклистки и блогера Татьяны Озолиной, известной как «МотоТаня» больше нет. В сообществе «МотоМосква» в соцсети Вконтакте в понедельник, 22 июля, вечером подтвердили информацию о том, что в тот день днем произошло ДТП в Турции, в котором на своем погибла известный блогер Татьяна Озолина.