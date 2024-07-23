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Московское сообщество мотоциклистов подтвердило гибель в ДТП блогера «МотоТани»

Московское сообщество мотоциклистов подтвердило гибель в ДТП блогера «МотоТани»

Мотоциклистки и блогера Татьяны Озолиной, известной как «МотоТаня» больше нет. В сообществе «МотоМосква» в соцсети Вконтакте в понедельник, 22 июля, вечером подтвердили информацию о том, что в тот день днем произошло ДТП в Турции, в котором на своем погибла известный блогер Татьяна Озолина.

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