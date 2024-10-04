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Китай

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НОАК проводит морское патрулирование в Южно-Китайском море

Пекин, 1 октября /Синьхуа/ -- Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ направила военно-морскую флотилию для проведения патрулирования в состоянии боевой готовности в Южно-Китайском море с понедельника по вторник.

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