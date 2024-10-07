Юрий Котенок: За ночь дежурными средствами ПВО сбит 21 украинский БПЛА самолетного типа

За ночь дежурными средствами ПВО сбит 21 украинский БПЛА самолетного типа.Двенадцать дронов перехвачены над территорией Крыма, шесть — над Курской областью, по одному — над Брянской, Белгородской и Воронежской.
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