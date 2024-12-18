Эксперты выяснили, что только в 25% компаний РФ есть новогодние денежные бонусы

В 15% компаний в России полностью игнорируют любые корпоративные новогодние мероприятия. При этом только в каждой четвертой организации практикуются новогодние денежные бонусы, говорится в результатах исследования аналитиков IFORS Research, с которыми ознакомились «Известия» 18 декабря.
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