Эксперты выяснили, что только в 25% компаний РФ есть новогодние денежные бонусы

В 15% компаний в России полностью игнорируют любые корпоративные новогодние мероприятия. При этом только в каждой четвертой организации практикуются новогодние денежные бонусы, говорится в результатах исследования аналитиков IFORS Research, с которыми ознакомились «Известия» 18 декабря.