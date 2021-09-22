Библиотека-филиал №10 отмечает 70-летие

Сегодня библиотека-филиал №10 Централизованной библиотечной системы для детей отмечает 70-летие. С 1951 года учреждение является культурно-досуговым и информационным центром, а также единственной библиотекой для детей и подростков Инкермана.
Сегодня библиотека-филиал №10 Централизованной библиотечной системы для детей отмечает 70-летие. С 1951 года учреждение является культурно-досуговым и информационным центром, а также единственной библиотекой для детей и подростков Инкермана.
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