Жители Воскресенска отпраздновали День Победы в усадьбе Кривякино

Центральной площадкой празднования Дня Победы в Воскресенске стал парк усадьбы Кривякино. Для жителей Воскресенска был проведен концерт, организована выставка военного оружия, а также был открытый кинопоказ.
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