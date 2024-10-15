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Профессор рассказал, как мужчине удалось выжить после двух месяцев дрейфа в море

Профессор рассказал, как мужчине удалось выжить после двух месяцев дрейфа в море

ИЗВЕСТИЯ Выживший после двухмесячного дрейфа на катамаране в Охотском море мужчина обладал излишним весом, поэтому ему удалось выжить, заявил РЕН ТВ заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Намжил Цыбиков.

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