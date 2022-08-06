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Лыжероллеры. Blink. Семскар, Фандрих, Карл, Уревц, Клодель пробегут спринт

Сегодня на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет женский спринт. Лыжероллеры Blink-2022 Саннес, Норвегия Женщины Спринт, свободный стиль Начало четвертьфиналов – 18:45, полуфиналов – 19:55, финала – 21:10 по московскому времени.

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