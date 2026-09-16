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Царьград

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Михаил Мурашко: 80% русских не готовы изменить пищевые привычки

Михаил Мурашко: 80% русских не готовы изменить пищевые привычки

На марафоне "Знание.Первые" во время Международного фестиваля молодежи 2026, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более 80% русских не готовы изменить пищевые привычки из-за нехватки времени и затрат на качественные продукты.

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