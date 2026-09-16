Михаил Мурашко: 80% русских не готовы изменить пищевые привычки

На марафоне "Знание.Первые" во время Международного фестиваля молодежи 2026, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более 80% русских не готовы изменить пищевые привычки из-за нехватки времени и затрат на качественные продукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Последний удар СШ...
- Диаспора подчинил...
- Эвакуированные из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым