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Израильская компания оснастит бронетехнику ЕС сеткомётами для защиты от дронов

Израильская компания оснастит бронетехнику ЕС сеткомётами для защиты от дронов

Фирма ParaZero (Израиль) создала оригинальную систему сетевого перехвата DefendAir, которая позволяет эффективно бороться с беспилотниками.

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