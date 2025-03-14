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Тульские новости

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Тульский фотограф Илья Гарбузов представил фото храма Рождества Богородицы

Тульский фотограф Илья Гарбузов представил фото храма Рождества Богородицы

Тульский фотограф Илья Гарбузов поделился фотографиями храма Рождества Богородицы в Заокском районе.Известный тульский фотограф Илья Гарбузов поделился в своем блоге фотографиями храма Рождества Богородицы в Заокском районе.

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