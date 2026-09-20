Перу: Официальные лица объявили о планах продлить чрезвычайное положение (ЧП) в провинциях Сарумилья и Тумбес департамента Тумбес на 60 дней с 25 сентября по 24 ноября для борьбы с преступностью вдоль границы Перу и Эквадора.
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