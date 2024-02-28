"Сбер" в 2023 году получил рекордную чистую прибыль

“Сбер” подвел итоги работы за 2023 год. Он стал для нас рекордным по многим параметрам: банк заработал рекордную за всю историю группы чистую прибыль в 1 508,6 млрд рублей против 270,5 млрд рублей годом ранее, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%.