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«Перейдём к взлётам авиации с помощью катапульты»: британский флот предложил модернизировать авианосцы типа Queen Elizabeth

«Перейдём к взлётам авиации с помощью катапульты»: британский флот предложил модернизировать авианосцы типа Queen Elizabeth

Британский флот презентовал проект Ark Royal, который предполагает постепенную модернизацию авианосцев типа Queen Elizabeth и может обернуться отказом от эксплуатации истребителей F-35B.

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