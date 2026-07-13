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Русский Днепропетровск

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«Они выжгут страну». Эксперты и политики о будущем Украины

«Они выжгут страну». Эксперты и политики о будущем Украины

Сергей Зуев 13 июля 2026 г., 6:20   В экспертном сообществе обсуждают, что будет с Украиной, если не остановить войну немедленно.

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