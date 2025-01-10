В Архангельской области вновь ожидаются снегопад

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе опустится до -5,-10 градусов, местами — до -15Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе опустится до -5,-10 градусов, местами — до -15Облачно с прояснениями.