В Архангельской области вновь ожидаются снегопад

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе опустится до -5,-10 градусов, местами — до -15Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе опустится до -5,-10 градусов, местами — до -15Облачно с прояснениями.
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