Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 938 подписчиков

Депутат Колесник заявил: Россия расчехлила «Орешник» для ответного удара по Киеву

Депутат Колесник заявил: Россия расчехлила «Орешник» для ответного удара по Киеву

В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине.Депутат Государственной Думы Андрей Колесник заявил о том, что в ВС России расчехлили «Орешник» для того, чтобы нанести удар по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх