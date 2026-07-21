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Аргументы недели

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В Нижегородской области задержали кота-наркокурьера у колонии

В Нижегородской области задержали кота-наркокурьера у колонии

В Нижегородской области раскрыли очередную попытку доставки запрещённых веществ в исправительное учреждение, но на этот раз в роли курьера выступил не человек, а кот.

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