Підприємець із Сум допомагає виживати співробітникам, що залишилися без роботи Власник бізнесу Дмитро Крико зміг забезпечити заробітною платою колег, що залишилися без роботи на три місяці вперед Компанія Venus Glass Artу з українського міста Суми, що спеціалізується на виготовленні предметів декору з вітражного скла, з приходом війни змушена була зупинити виробництво, а багато працівників […] Сообщение Підприємець із Сум допомагає виживати співробітникам, що залишилися без роботи появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.